Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.2
воздух +25
море +23

Власть

В Севастополе за 200 млн проведут реконструкцию музея-панорамы

В 2021 году в Севастополе планируют начать реконструкцию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» на Историческом бульваре.

Об этом рассказал директор Севастопольского военного исторического музея-заповедника Николай Мусиенко на онлайн-пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Мы уже разработали научно-проектную документацию, отправили на согласование, чтобы этот проект-реконструкцию включили в ФЦП, и в 2021 году мы планируем приступить к работе», - сообщил директор.

Он отметил, что окончательную стоимость реставрации можно будет назвать только после экспертной процедуры и положительного заключения от Росгосэкспертизы. 

«Могу сказать приблизительную цифру – более 200 миллионов рублей будет затрачено на реставрацию самого здания, а также полотна. Мы вызывали специалистов-художников. Очень важно сохранить шедевр Франца Рубо – это наша основная задача», - отметил Мусиенко.

По его словам, основная проблема панорамы – отсутствие должной системы кондиционирования. Из-за этого историческое полотно находится под угрозой: оно постоянно сохнет, а сотрудникам музеям приходится его ежедневно увлажнять. Директор музея выразил надежду, что после реконструкции эта проблема решится. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Бесстрашные «островитяне»: какой социологи увидели молодежь Крыма. Ученые из КФУ провели опрос среди представителей крымской молодежи и выяснили, что у них нет барьера перед «другими» людьми, но очень силен так называемый «островной» менталитет.

В Крыму спелеологи нашли еще две пещеры с подземными водами. За последние две недели в Крыму спелеологи нашли две пещеры, выходящие к подземным рекам.

Власти Ялты неожиданно решили, что городу не нужен горнолыжный курорт. В Крыму не создадут горнолыжный курорт на Ай-Петри из-за недостаточного количества источников воды для генерации искусственного снега. Однако вместо этого планируется построить крытую лыжню.

В Севастополе изменили закон, чтобы увековечить память погибшего в Баренцевом море подводника. В Севастополе внесли изменения в порядок установки памятников и мемориальных досок, сообщает правительство города.

Происшествия
В Крыму за сутки из моря спасли несколько десятков человек

В Крыму за сутки из моря спасли несколько десятков человек

За прошедшие сутки сотрудники МЧС вынуждены были девять раз спасать людей, унесенных в море на матрасах, катамаранах и каяках.

Коронавирус в Крыму
Новые заболевшие COVID-19 в Севастополе приехали из Пермского края

Новые заболевшие COVID-19 в Севастополе приехали из Пермского края

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировали три новых случая заболевания COVID-19.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Водный кризис
«Душ вместо ванны»: в Крыму призывают экономить воду

«Душ вместо ванны»: в Крыму призывают экономить воду

Власти Крыма предприятие «Вода Крыма» разместило информацию о запасах воды в мире и призвала потребителей полуострова к ее рациональному использованию.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации