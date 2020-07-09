В Севастополе за 200 млн проведут реконструкцию музея-панорамы

В 2021 году в Севастополе планируют начать реконструкцию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» на Историческом бульваре.

Об этом рассказал директор Севастопольского военного исторического музея-заповедника Николай Мусиенко на онлайн-пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Мы уже разработали научно-проектную документацию, отправили на согласование, чтобы этот проект-реконструкцию включили в ФЦП, и в 2021 году мы планируем приступить к работе», - сообщил директор.

Он отметил, что окончательную стоимость реставрации можно будет назвать только после экспертной процедуры и положительного заключения от Росгосэкспертизы.

«Могу сказать приблизительную цифру – более 200 миллионов рублей будет затрачено на реставрацию самого здания, а также полотна. Мы вызывали специалистов-художников. Очень важно сохранить шедевр Франца Рубо – это наша основная задача», - отметил Мусиенко.

По его словам, основная проблема панорамы – отсутствие должной системы кондиционирования. Из-за этого историческое полотно находится под угрозой: оно постоянно сохнет, а сотрудникам музеям приходится его ежедневно увлажнять. Директор музея выразил надежду, что после реконструкции эта проблема решится.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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