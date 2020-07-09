Происшествия
В Севастополе трал с экскаватором устроили транспортный коллапс
Движение по всем направлениям парализовало из-за обрыва контактной линии.
Очередное рабочее утро у жителей Севастополя не задалось. Причина всех бед снова локализовалась на подъезде к реконструируемому мосту через балку на проспекте Гагарина.
На это раз транспортный коллапс случился из-за обрыва контактной линии - ее зацепил МАЗ, перевозивший экскаватор. По свидетельствам очевидцев, провода зацепили еще несколько легковых машин - этот момент попал на запись видеорегистратора одного из автомобилистов.
В итоге, пока несколько автомобилей пытались «выпутаться» из проводов, дорожное движение оказалось полностью парализованным. На месте работают сотрудники аварийной службы контактной сети и ГИБДД.
Напомним, несколько дней назад горожане уже испытали все тяготы беспомощной обездвиженности на дорогах. Тогда город превратился в одну больше пробку из-за ремонтных работ на мосту через суходол на проспекте Гагарина. С тех пор севастопольцы вынужден ежедневно простаивать в часовых заторах по пути на работу и обратно. И, похоже, терпеть такую ситуацию придется еще как минимум до конца июля в связи с очередным переносом сроков ремонта моста.
В тексте использованы материалы: Форпост
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