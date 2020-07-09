Водный кризис
Развитие сюжета: Вода для Крыма: горсовет Херсона обратился к Зеленскому и Раде ● «Практически не осталось воды»: что происходит в Симферополе ● Аксенов посчитал: Симферополь обеспечен водой на три месяца ● «Душ вместо ванны»: в Крыму призывают экономить воду ● Аксенов прокомментировал мутную воду в кранах симферопольцев
В Севастополе критическая нехватка воды привела к отключениям
Уровень воды в резервуарах не может выровняться после аварии на самом крупном гидроузле.
Часть районов Севастополя накануне поздно вечером внезапно осталась без воды — как оказалось, отключение не было плановым и связано с недавней большой аварией на сетях Севастопольэнерго.
В аварийной службе ГУПС «Водоканал» сообщили, что воду отключили из-за критически низкого уровня воды в городских резервуарах. Без воды остались жители 5-го и 6-го микрорайонов, Камышовой бухты, проспекта Октябрьской революции и прилегающих к нему улиц, проспекта Генерала Острякова и улицы Хрусталева.
«Городские гидроузлы, в которые вода подается насосами, все сейчас остановлены, набираем везде воду», — уточнили накануне в аварийной службе.
Сложная ситуация с водой, отметили на предприятии, сложилась после недавней аварии на электросетях ООО «Севастопольэнерго», в результате которой половина города осталась без воды.
Сотрудники предприятия не исключили, что отключения воды в ночное время могут продлиться еще несколько дней, и попросили севастопольцев быть к этому готовыми.
«Все зависит от того, как быстро мы наполним резервуары и как быстро будут разбирать воду, потому что сейчас больше воды уходит, чем приходит, и мы никак не можем выровняться», — сообщили там.
Отметим, что на официальном сайте ГУПС «Водоканал» никакой информации о предстоящих или возможных отключениях водоснабжения в городе нет.
В пресс-службе госпредприятия заверили, что в ближайшее время ситуация с водоснабжением будет стабилизирована.
«Режим работы водопроводных очистных сооружений максимально загружен для заполнения резервуаров чистой воды», — отметили там.
В тексте использованы материалы: Форпост
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