В Крыму за сутки из моря спасли несколько десятков человек

фото © Новости Крыма

За прошедшие сутки сотрудники МЧС вынуждены были девять раз спасать людей, унесенных в море на матрасах, катамаранах и каяках.

Статистику происшествий представили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Три случая произошли в Черном море в районе Феодосии. В 12:40 спасатели получили сообщение о двух пострадавших, которых уносило в море на катамаране. Их отбуксировали на берег с помощью гидроцикла. Еще через два часа спасатели получили информацию о происшествии в районе мыса Хамелеон, где два человека на катамаране тоже не смогли добраться до берега самостоятельно и вызвали подмогу. В половине пятого с пляжа «Лазурный берег» в Феодосии на двух катамаранах в открытое море начало уносить еще пятерых отдыхающих. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам доставили людей на берег. К счастью, никто не пострадал.

Еще пять случаев произошли на пляжах Большой Ялты. В районе мыса Монастырского спасателям пришлось догонять троих каякеров, которые не могли пристать к берегу.

Потерпевших подобрала проходившая мимо парусная яхта на расстоянии мили от берега. Чуть позже двух человек, отплывших от берега на досках, подобрали с помощью гидроскутера в районе Массандровского пляжа, на расстоянии 500 метров от берега.

Еще одного мужчину в 700 метрах от берега спасали сотрудники Симеизской спасстанции. Надувная доска подвела и купальщика в районе пляжа «Приморский парк» – мужчину также отнесло на расстояние 700 метров прежде, чем спасатели подняли его на гидроскутер и отвезли обратно на сушу.

В поселке Кореиз около пяти часов вечера не смогли вернуться на берег десять человек, отплывших на прогулку на двух катамаранах. Пострадавшие, доставленные на берег спасателями двух близлежащих санаториев», к счастью, не нуждались в медицинской помощи.

В половине шестого вечера сотрудникам «КРЫМ-СПАС» пришлось буксировать к берегу еще четыре катамарана с отдыхающими в районе мыса Алчак Судакского городского округа. На прогулку в море вышли 12 человек, в том числе четверо детей. Со всеми спасенными провели профилактические беседы о правилах поведения на воде.

Всего, по данным МЧС, с начала года в результате происшествий на воде погибло 20 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Под Феодосией ребенка унесло в море на надувном круге. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 происшествие, спасен 1 человек.

В Коктебеле спасли неосторожного пловца. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 происшествие, спасен 1 человек, погибших нет.

Унесло в открытое море с парашютом: у берегов Крыма спасли кайтсерфера. В районе мыса Меганом спасатели оказали помощь кайтсерферу, которого сносило в открытое море.

Двух серфингистов под Евпаторией чуть не унесло в море. Двух спортсменов, увлекшихся серфингом на море в районе Евпатории, пришлось выручать сотрудникам ГУ МЧС России по Республике Крым.