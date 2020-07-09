В Крыму расторгнут контракты по реставрации объектов культнаследия

Минкульт Крыма поднял вопрос о расторжении контракта с исполнителем ремонтно-реставрационных работ на некоторых объектах культурного наследия.

Об этом сообщил министр строительства и архитектуры Михаил Храмов в ходе выездного заседания на Южном берегу.

«В силу нарушения сроков выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах «Дача-Ксения» и «Воронцовский дворец», контракты с подрядчиком ООО «Меандр» будут расторгнуты в ближайшее время», - сообщил Храмов.

После расторжения контракта авансовые платежи в размере 430 млн рублей будут возвращены в бюджет, кроме того на подрядчика наложат штрафные санкции, гарантировал Храмов.

«Кандидатура нового исполнителя работ на объектах культурного наследия будет утверждена главой Крыма», - сообщил Евгений Кабанов и добавил, что закупку планируют произвести у единственного поставщика.

При этом ООО » Меандр» обяжут устранить допущенные на объектах культурного наследия недоработки. Оценит объем недоделок и нарушений специальная комиссия.

«Это стандартная для таких случаев процедура, - сообщил директор Воронцовского дворца Александр Балинченко. - Экспертная комиссия обследует объект и вынесет предписание».

В рамках выполнения работ по контракту подрядчик ООО «Меандр» в Воронцовском дворце обязался выполнить работы по воссозданию кровли из меди, устройству пожарного водопровода, инженерных сетей, водоснабжения и водоотведения, устройству освещения и подсветки парка, видеонаблюдения. Срок исполнения государственного контракта ноябрь 2022 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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