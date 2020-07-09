Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.1
воздух +26
море +25

Происшествия

В Крыму мужчина украл у водителя маршрутки телефон

14:28 четверг, 9 июля 2020

Полиция Севастополя задержала мужчину, который похитил телефон у водителя маршрутки, сообщает пресс-службе МВД по региону.

По информации ведомства, в дежурную часть по Нахимовскому району обратился 46-летний водитель маршрутного автобуса. Он рассказал, что неизвестный похитил его телефон во время движения по маршруту.

Полицейские задержали злоумышленника, им оказался 40-летний местный житель.

«Находясь в автобусе, злоумышленник похитил мобильный телефон, который находился на приборной панели автобуса, и вышел на остановке. Позже сотрудники полиции сотовый изъяли», - сказано в сообщении МВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее в Севастополе задержали тридцатилетнего жителя Севастополя при попытке вынести из магазина несколько бутылок алкоголя. Сумму ущерба оценили в четыре тысячи рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мужчина продал в Симферополе несуществующий участок земли. Симферопольские полицейские задержали в Москве мужчину, подозреваемого в мошенничестве с земельным участком в Крыму на сумму 30 000 долларов США.

В Севастополе два пьянчуги побили инвалида. В Севастополе инвалида-колясочника избили два здоровых мужчины. Пострадавший — подопечный благотворительного фонда «Сердце Севастополя»— выехал к волонтеру за хлебом, а его «сняли с ноги» подонки из дома напротив.

Двое «предприимчивых» крымчан обманули бизнесменов на 15 млн рублей. В Симферополе сотрудники полиции разоблачили мошенническую схему, благодаря которой двое крымчан обманули предпринимателей на общую сумму более 15 миллионов рублей.

В Симферополе мужчина в порыве злости облил соседку кипящим гороховым супом. В отдел полиции Симферополя поступило сообщение от 38-летней местной жительницы о том, что по месту ее жительства, в общежитии, ей были причинены телесные повреждения в виде ожога головы, шеи, плеча и лица.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус атакует одну крымскую администрацию за другой

Коронавирус атакует одну крымскую администрацию за другой

Больные выявлены уже в нескольких мэриях полуострова.

Общество
Аномальная жара в Крыму продлится до 13 июля

Аномальная жара в Крыму продлится до 13 июля

Аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы продержится в Крыму до 13 июля.

Водный кризис
Вода для Крыма: горсовет Херсона обратился к Зеленскому и Раде

Вода для Крыма: горсовет Херсона обратился к Зеленскому и Раде

Депутаты Херсонского городского совета приняли обращение к президенту Украины, Кабинету министров и Верховной Раде по поводу подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.

Коронавирус в Крыму
В Крыму еще 11 новых заражений коронавирусом

В Крыму еще 11 новых заражений коронавирусом

За 8 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации