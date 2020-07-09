В Крыму мужчина украл у водителя маршрутки телефон

Полиция Севастополя задержала мужчину, который похитил телефон у водителя маршрутки, сообщает пресс-службе МВД по региону.

По информации ведомства, в дежурную часть по Нахимовскому району обратился 46-летний водитель маршрутного автобуса. Он рассказал, что неизвестный похитил его телефон во время движения по маршруту.

Полицейские задержали злоумышленника, им оказался 40-летний местный житель.

«Находясь в автобусе, злоумышленник похитил мобильный телефон, который находился на приборной панели автобуса, и вышел на остановке. Позже сотрудники полиции сотовый изъяли», - сказано в сообщении МВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее в Севастополе задержали тридцатилетнего жителя Севастополя при попытке вынести из магазина несколько бутылок алкоголя. Сумму ущерба оценили в четыре тысячи рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мужчина продал в Симферополе несуществующий участок земли. Симферопольские полицейские задержали в Москве мужчину, подозреваемого в мошенничестве с земельным участком в Крыму на сумму 30 000 долларов США.

В Севастополе два пьянчуги побили инвалида. В Севастополе инвалида-колясочника избили два здоровых мужчины. Пострадавший — подопечный благотворительного фонда «Сердце Севастополя»— выехал к волонтеру за хлебом, а его «сняли с ноги» подонки из дома напротив.

Двое «предприимчивых» крымчан обманули бизнесменов на 15 млн рублей. В Симферополе сотрудники полиции разоблачили мошенническую схему, благодаря которой двое крымчан обманули предпринимателей на общую сумму более 15 миллионов рублей.

В Симферополе мужчина в порыве злости облил соседку кипящим гороховым супом. В отдел полиции Симферополя поступило сообщение от 38-летней местной жительницы о том, что по месту ее жительства, в общежитии, ей были причинены телесные повреждения в виде ожога головы, шеи, плеча и лица.