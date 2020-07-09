В Крыму фермер убил начинающего бизнесмена

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Фермер из Бахчисарайского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве из корыстных побуждений.

Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополе.

По данным ведомства, индивидуальный предприниматель закупил у 38-летнего фермера крупный рогатый скот за счет гранта, выделенного в поддержку начинающих предпринимателей.

Позже органы МВД в ходе проверки установили, что начинающий бизнесмен предоставил ложные сведения для получения субсидии. Он был осужден за мошенничество, а деньги был обязан вернуть.

В июле прошлого года осужденный мужчина приехал к фермеру, требуя возврата денег. В ходе завязавшегося конфликта и потасовки хозяин дома несколько раз выстрелил из ружья в гостя. Затем, чтобы скрыть тело, фермер сбросил труп в яму и засыпал грунтом.

Расследование уголовного дела завершено. Дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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