Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов анонсировал открытие «Артека», но только для крымских детей ● Аксенов обвинил строителей в суточном рекорде заражения COVID в Крыму ● Может случиться ужасное: глава ВОЗ заявил, что пик пандемии не пройден ● Аксенов заявил о невозможности возврата к ограничениям по коронавирусу ● Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки
В Крыму еще 11 новых заражений коронавирусом
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За 8 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции.
При проведении противоэпидемических мероприятий выявлено 5 случаев, при скрининге здоровых лиц – 1 случай, при обращении за медицинской помощью – 4 случая, еще 1 – завозной из-за рубежа.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 815 случаев новой коронавирусной инфекции. 40 из них завозные из-за границы, 95 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 596 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 84 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1825 человек.
Выздоровевших за весь период – 621 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Может случиться ужасное: глава ВОЗ заявил, что пик пандемии не пройден. Говорить об улучшении ситуации в мире по заражению коронавирусом пока рано, так как пик заболеваемости все еще не пройден.
Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19.
Одна смерть от COVID-19 подтверждена в Крыму за сутки. Одна смерть от коронавируса подтверждена в Крыму за сутки. Это следует из данных министерства здравоохранения республики.
В Крыму еще 15 случаев коронавирусной инфекции. За 4 июля на территории Республики Крым подтверждено 15 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму еще 11 новых заражений коронавирусом
За 8 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
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