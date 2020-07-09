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Власть

В июле 8,5 тысячи крымских семей получают социальное пособие

10:13 четверг, 9 июля 2020

Мера социальной поддержки – одно из направлений реализации национального проекта «Демография».

Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РК.

В июле 2020 года 8 555 крымских семей стали получателями государственной социальной помощи в виде социального пособия. На 2020 год финансирование данной меры социальной поддержки предусмотрено в размере не менее 457 млн рублей.

Реализация меры социальной поддержки направлена на поддержку трудоспособных малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих жителей Крыма, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Крым, и является одной из дополнительных мер поддержки семей в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Пособие выплачивается в размере разницы между прожиточным минимумом семьи или одиноко проживающего гражданина и ее (его) среднедушевым доходом.

Кроме того, малообеспеченным многодетным семьям, статус которым установлен в соответствии с Законом Республики Крым «О социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым», пособие выплачивается с доплатой на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а при обучении детей по очной форме на бюджетной основе — до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, в следующих размерах: 25% прожиточного минимума на ребенка, установленного в Республике Крым на день обращения за назначением пособия, в семьях, воспитывающих не более 4 детей (2 739,25 рублей на каждого ребенка), 50% прожиточного минимума на ребенка, установленного в Республике Крым на день обращения за назначением пособия, в семьях, воспитывающих 5 и более детей (5 478,5 рублей на каждого ребенка).

Денежная выплата осуществляется ежемесячно в течение 6 месяцев.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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