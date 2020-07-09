Происшествия
В Бахчисарае мужчина пырнул ножом сына за попытку уложить его спать
В Бахчисарае мужчина бросился с ножом на сына, который решил уложить его спать.
Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Ранним утром в городскую больницу Бахчисарая был доставлен пациент с ножевым ранением в области живота. Правоохранители выяснили, что травма нанесена нетрезвым отцом пострадавшего.
«Потерпевшему поставлен диагноз - проникающее колото-резаное ранение брюшной полости с повреждением внутренних органов», - сообщили в ведомстве.
Подозреваемый в нанесении травмы сыну находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по п.3 ч.2 ст. 111 УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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