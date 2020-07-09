В Бахчисарае мужчина пырнул ножом сына за попытку уложить его спать

В Бахчисарае мужчина бросился с ножом на сына, который решил уложить его спать.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Ранним утром в городскую больницу Бахчисарая был доставлен пациент с ножевым ранением в области живота. Правоохранители выяснили, что травма нанесена нетрезвым отцом пострадавшего.

«Потерпевшему поставлен диагноз - проникающее колото-резаное ранение брюшной полости с повреждением внутренних органов», - сообщили в ведомстве.

Подозреваемый в нанесении травмы сыну находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по п.3 ч.2 ст. 111 УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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