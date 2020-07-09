В Азовском море промысловикам разрешили добычу бычка

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым информирует участников рыбного промысла о том, что приказом Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Министерства сельского хозяйства России от 6 июля 2020 г. № 309 с 7 июля 2020 года объявлен заморный период в Азовском море и Таганрогском заливе.

Российским пользователям, осуществляющим промышленное рыболовство, разрешено осуществлять добычу бычков в разрешенном для их промысла механизированными драгами районе Азовского моря, а также вдоль российского побережья Азовского моря и в Таганрогском заливе с использованием орудий добычи, установленных Правилами рыболовства.

Текст официального документа имеется в открытом доступе в сети «Интернет». Данная мера принята на законодательном уровне в целях исключения непроизводственной гибели бычков в акваториях Азовского моря и Таганрогского залива.

Срок окончания заморного периода будет определен по результатам наблюдений Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии за метеорологическими и гидрологическими условиями среды обитания биоресурсов.

Что касается рыбаков-любителей, то им по-прежнему разрешена добыча бычка промысловым размером не менее 10 сантиметров и весом не более 5 килограммов на одного человека в сутки.

Ранее, в соответствии с Правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства России от 09.01.2020 № 1, действовали временные ограничения на добычу бычка (с 16.12.2019 по 14.08.2020 – для центральной части, и с 01.05.2020 по 28.02.2021 – в 5-километровой прибрежной зоне акватории Азовского моря).

Пограничное управление призывает всех участников рыбного промысла к соблюдению действующих Правил рыболовства с учетом снятых ограничений, а также положений Протокола 31 сессии Российско-Украинской Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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