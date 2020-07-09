Власть
Суд отправил под домашний арест замначальника евпаторийской полиции
Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения заместителю начальника отдела МВД по Евпатории, подозреваемому в злоупотреблении должностными полномочиями.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
«Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил: избрать в отношении М., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК Российской Федерации, меру пресечения в виде домашнего ареста до 6 сентября 2020 года, с возложением на него ограничений и обязанностей, предусмотренных уголовным законодательством», – говорится в сообщении.
О задержании высокопоставленного сотрудника полиции стало известно 7 июля. По предварительным данным, он из корыстных побуждений помогал компании, занимающейся оказанием ритуальных услуг.
«По данным следствия… в пределах своей компетенции получал информацию о лицах, смерть которых зафиксирована на территории Евпатории и вопреки установленному порядку уведомления единой дежурной диспетчерской службы администрации Евпатория, незаконно распространял сведения, ставшие известными в связи с выполнением служебных обязанностей, информируя об адресах скончавшихся лиц, чем обеспечивал конкурентное преимущество частного предпринимателя при организации похорон и предоставлении связанных с ними ритуальных услуг», – пояснили в суде.
СК возбудил уголовное дело по этому факту, МВД по Крыму проводит служебную проверку. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен и привлечен к установленной законом ответственности, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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