Скандальный ялтинский журналист требует от властей заткнуть блогера Варламова

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Призвать к порядку предлагается Илью Варламова, опубликовавшего сравнения цен и качества отдыха у нас и за рубежом.

Инициатором выступил главный редактор газеты «Ялта» Сергей Сардыко.

Он обратился к председателю крымского правительства. В письме на имя Юрия Гоцанюка журналист пишет: «Обращаю Ваше внимание на нанесенный репутационный вред имиджу Республики Крым публикацией от 8 июля с.г. на сайте блогера Ильи Варламова с нецензурным заголовком». Данная публикация была массово тиражирована в соцсетях. Как известно, публичная публикация нецензурной брани приравнивается к мелкому хулиганству, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток».

Сардыко просит председателя правительства «поручить Мининформу Крыма сделать соответствующее заявление в правоохранительные органы и Роскомнадзор».

С материалом Варламова можно ознакомиться по ссылке.

В тексте использованы материалы: Аргументы недели

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