Общество
Прогноз погоды в Крыму на четверг 9 июля
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 9 июля.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском и Черноморском районах), уровень опасности оранжевый.
В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 26, ночью от 14 до 16 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 81 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 25, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 66 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-западный 27 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 70 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 27, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-западный 27 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 73 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер северо-западный 27 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 75 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 27, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер С 16 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 72 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 28, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 26 до 78 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 27, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер северо-западный 27 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 30 до 72 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 20, ночью около 14 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 83 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 22, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 85 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 28 градусов тепла. По городам: в Алуште - 25, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 28, в Керчи - 27, в Николаевке - 24, в Севастополе - 24, в Судаке - 26, на Тарханкуте - 26, в Феодосии - 26, в Ялте - 24 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 28, на Кипре - 25, в Одессе - 26, в Сочи - 28, в Турции - 26, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Прогноз погоды в Крыму на вторник 7 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 7 июля.
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