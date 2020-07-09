«Практически не осталось воды»: что происходит в Симферополе

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Жители Симферополя жалуются в соцсетях на частые отключения воды, нерегулярность ее подвоза во время аварий, а когда она все-таки идет – на ржавый цвет и мутность.

На государственном унитарном предприятии «Вода Крыма» объясняют отключения ремонтными работами, а загрязнения – техническими особенностями подачи артезианских вод.

Еще 12 июня власти Симферополя с помощью специально построенных коммуникаций начали откачку воды из подземных источников для нужд города, чтобы снизить нагрузку на обмелевшие водохранилища. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что «никакой экологической угрозы это не несет».

Уже 8 июля он заявил ТАСС, что воды для снабжения Симферополя осталось на 110 дней и что Министерство обороны России поможет организовать ее переброску из ближайших водохранилищ.

ГУП «Вода Крыма» регулярно публикует списки домов и улиц в Симферополе и других населенных пунктах, где планирует отключить воду, и практически каждый раз счет идет на десятки адресов. Глава Крымского антикоррупционного комитета Илья Большедворов высказал мнение, что столь частые ремонтные работы могут быть связаны с застройкой города.

– Воду действительно отключают очень часто. Думаю, что в первую очередь это связано с аварийными ситуациями, которые, возможно, вызваны подключением каких-то новостроек к сетям, вводом их в эксплуатацию. Во вторую очередь отключения связаны с дефицитом воды: по сообщениям местных властей, ее в Симферополе осталось на 110 дней, и им придется налаживать дополнительную подачу из Аянского водохранилища… Тем временем из района села Перовское поступают сообщения, что воду либо сбрасывают, либо там просто прорвало трубу, и в итоге там уже тонут улицы и поля. Мне кажется, вместо того чтобы шесть лет заниматься строительством каких-то показушных объектов, надо было восстанавливать сети, чтобы у нас потери водоснабжения не достигали 60%. Мы видим только аварийные ремонты прорывов, а о каких-то масштабных работах ничего не слышно.

Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк еще в марте сообщал о 50-процентных потерях питьевой воды из-за изношенности водопроводных сетей. Бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым Николай Порицкий, который занимал эту должность в 2010-2011 годах, подтверждает, что состояние сетей критическое, но видит проблему не только в этом.

– Имеет значение состояние сетей Симферополя и всего Крыма, состояние систем водоподготовки, а также качество исходной воды, которая подается на эти системы – за последние годы оно очень сильно ухудшилось. Давайте говорить откровенно: в Крыму практически не осталось воды. Заявления российского правительства о вложениях огромных сумм денег в местную инфраструктуру, по моей информации, практически не реализуются.

Вот что ГУП «Вода Крыма» отвечает крымчанам, которые жалуются на мутность воды:

«В связи с наступлением засушливого периода и малым количеством воды в водохранилищах увеличилось количество забора воды из подземных источников Вилинского и Ивановского водозаборов. Увеличение объемов и скоростей подачи воды привели к возникновению турбулентного режима движения воды и смыву продуктов коррозии с внутренних поверхностей сетей, которые были законсервированы до этого на 6 лет. Предприятие производит дополнительные обследования сети и промывку межгорного водовода. Снижение мутности в подаваемой воде ожидаем в ближайшее время. Приносим извинения за временные неудобства».

Николай Порицкий полагает, что проблема в данном случае не столько в трубах, сколько в загрязнении самой артезианской воды.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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