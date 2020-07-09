Поисковики нашли на Керченском полуострове останки красноармейцев

Поисковый отряд «Наследие» Крымской таможни совершил свою первую экспедицию, в ходе которой были найдены останки 12 красноармейцев, погибших в 1942 году.

Как сообщила пресс-служба Крымской таможни, отряд участвовал в экспедиции в составе поискового объединения «Крымский рубеж» ДОСААФ России.

«За трое суток объединением «Крымский рубеж» было «поднято» 12 красноармейцев. Останки шестерых героев «подняли» непосредственно поисковики Крымской таможни. У двоих красноармейцев были обнаружены смертные медальоны, в которые, как правило, закладывалась записка с данными бойца. В то тревожное время было поверье: если заполнялась записка – красноармеец обречен на смерть. Для поисковиков найти медальон – редкость, а заполненный – вдвойне», – говорится в сообщении.

Также найдены личные вещи красноармейцев и матросов: фрагменты обложки партийного билета, монеты в кошельке, курительная трубка, карандаши, кружки, зубная щетка, нательный крестик, компас, форменные пуговицы. Состояние предметов – неудовлетворительное.

«Сейчас найденные медальоны отправлены в лабораторию на специальную экспертизу для прочтения, а другие предметы, обнаруженные при проведении поисковых работ, будут переданы в музейные фонды. Работа по увековечиванию памяти героев продолжится и в стенах архивов», – добавили в ведомстве.

Экспедиция проходила с 3 по 5 июля текущего года. Работы проводились в самой узкой части Керченского полуострова – на Ак-Монайских позициях.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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