Очередной крымский педофил отправился в тюрьму

Верховный суд Крыма вынес обвинительный приговор жителю Черноморского района, который совершил серию изнасилований несовершеннолетних.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления по Республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.

«Приговором Верховного суда Республики Крым мужчина признан виновным в инкриминируемых ему деяниях и приговорен к 17 годам 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил», – сообщила Постнова.

По данным следствия, в декабре 2018 года житель Черноморского района, находясь в гостях у своих дальних родственников, совершил изнасилование 13-летней дочери хозяйки дома. Преступный факт вскрылся после того, как пострадавшая с мамой обратились в больницу.

«Подозреваемый был задержан и по ходатайству следствия судом заключен под стражу. В ходе расследования этого преступления было установлено, что мужчина причастен к серии изнасилований еще одной несовершеннолетней. Нетрезвый злоумышленник с октября по ноябрь 2018 года, будучи в гостях у знакомой, неоднократно под угрозами совершал изнасилования ее 15-летней сестры», – добавила Постнова.

В СК отметили, что мужчина признан виновным в совершении преступления по пункту «а» части 3 статьи 131, части 5 статьи 131 УК РФ – изнасилование несовершеннолетних, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Из-за сомнений в судье заседание по делу «скифского золота» перенесли. Дату слушаний по делу о «скифском золоте» снова перенесли, так как один из судей был отозван.

Крымчане незаконно добывали в Черном море краснокнижных осетровых и продавала икру. Сотрудники Следкома пресекли деятельность группы лиц, промышлявшей незаконной добычей рыб осетровых пород и сбытом черной икры.

Пьяные и бутлегеры: полиция выписала 500 протоколов в Ялте. Полицейские в Ялте выписали жителям города и гостям курорта 514 протоколов об административных правонарушениях.

В Крыму бывший полицейский предстанет перед судом за смертельное ДТП. Следкомитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Первомайскому району Крыма, который сбил троих человек и сбежал с места ДТП.