Новые заболевшие COVID-19 в Севастополе приехали из Пермского края

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За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировали три новых случая заболевания COVID-19.

Одного пациента выписали после выздоровления. Об этом сообщается на сайте правительства города.

«По состоянию на утро 9 июля зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19. Заболевшие – молодые люди, приехавшие в Севастополь на отдых из Пермского края», - говорится в сообщении.

С начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 257 человек.

Сейчас в стационарах находятся 44 человека. Выздоровели 200 человек, пять пациентов умерли. В инфекционной больнице находятся под наблюдением 156 человек, в городской больнице № 9 – 97, по месту жительства – 938 человек.

Как сообщалось ранее, в республике Крым за сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания COVID-19. Всего за время пандемии – 815 случаев, 621 человек выздоровел.

Антирекорд COVID-19 установил в Крыму на прошлых выходных. 5 июля глава Крыма сообщил о 38 новых случаях коронавирусной инфекции. При этом на следующий день не было выявлено ни одного заболевшего. Сергей Аксенов объяснил такой скачок тем, что массовое заражение произошло в конкретном очаге, на строительном объекте.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов обвинил строителей в суточном рекорде заражения COVID в Крыму. Рекордные показатели заражения коронавирусом в прошедшие выходные объясняются массовым заболеванием строителей на одной из стройплощадок.

Может случиться ужасное: глава ВОЗ заявил, что пик пандемии не пройден. Говорить об улучшении ситуации в мире по заражению коронавирусом пока рано, так как пик заболеваемости все еще не пройден.

Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19.

Одна смерть от COVID-19 подтверждена в Крыму за сутки. Одна смерть от коронавируса подтверждена в Крыму за сутки. Это следует из данных министерства здравоохранения республики.