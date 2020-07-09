Мужчина продал в Симферополе несуществующий участок земли

Симферопольские полицейские задержали в Москве мужчину, подозреваемого в мошенничестве с земельным участком в Крыму на сумму 30 000 долларов США.

Как сообщили в пресс-службе МВД Крыма, 58-летнего, ранее не судимого мужчину искали по заявлению от симферопольчанки. По ее словам, неустановленное лицо путем злоупотребления доверием завладело принадлежащими ей денежными средствами в сумме 30 тысяч долларов США под предлогом продажи земельного участка на территории города Симферополя.

Задержанный предложил потерпевшей купить у него земельный участок в Симферополе.«Однако, достоверно зная, что продаваемого им участка не существует, он присвоил себе деньги и скрылся. Вскоре после получения от потерпевшей денежных средств мужчина выехал на проживание в Москву, перестав отвечать на звонки», - рассказали в полиции.

По подозрению в совершении преступления задержан ранее не судимый 58-летний мужчина. Злоумышленник получил деньги, уехал в Москву и на протяжении длительного времени скрывался там.

В настоящее время злоумышленник доставлен в Симферополь, он уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье УК о мошенничестве в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и крупный штраф.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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