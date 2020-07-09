Санкции
Развитие сюжета: В ООН сделали заявление по поводу прав человека в Крыму ● США: использование Россией Керченского моста - причина для сохранения санкций ● Совет ЕС продлил на год санкции против России из-за Крыма ● ЕС продлевает крымские санкции против России ● Послы ЕС 10 июня утвердят продление крымских санкций против России
Минфин США накажет Amazon из-за Крыма
фото © Новости Крыма
Крупнейший в мире интернет-магазин Amazon выплатит штраф за продажу товаров жителям Крыма, Сирии и Ирана.
Такое решение вынесло подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, пишет «Интерфакс».
Как заявили в регуляторе, с ноября 2011 года по октябрь 2018 года лица, находившиеся в Крыму, Иране и Сирии, размещали на платформе Amazon.com заказы на покупку потребительских товаров и услуг. В деталях транзакций четко прослеживалось, что доставка будет осуществляться в регионы, которые находятся под американскими санкциями. Общая сумма покупок составила порядка 269 тыс. долларов.
В американском ведомстве отметили, что Amazon добровольно сообщила о допущенных нарушениях, поэтому регулятор не стал взыскивать с компании максимальный штраф.
Интернет-магазин заплатит только половину суммы за все «санкционные сделки».
Ранее в мобильном приложении айфона «Погода» Крым стал отображаться как территория РФ. До этого в приложении не указывалась государственная принадлежность полуострова. После этого украинское посольство в США призвало руководство Apple исправить обозначение Крыма как части российской территории в приложениях, а на сайте президента Украины появилась петиция с требованием запретить всю продукцию компании на территории страны.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов разгневался и назвал сообщения о нелегальной стройке в Ялте подметными письмами. Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал информацию о строительстве жилого дома в Ялте (в районе улицы Щорса) на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
В Крыму расторгнут контракты по реставрации объектов культнаследия. Минкульт Крыма поднял вопрос о расторжении контракта с исполнителем ремонтно-реставрационных работ на некоторых объектах культурного наследия.
Мэр Ялты думает, что Ницца будет использовать его опыт в борьбе с коронавирусом. Мэр Ялты неожиданно решил,что власти Ниццы, Баден-Бадена, городов Итальянской Ривьеры «изучают опыт Ялты по организации жизни города и проведению курортного сезона в период пандемии».
В России предлагают сажать в тюрьму за призывы вернуть Крым Украине. В России появился законопроект, который приравнивает к экстремизму действия, направленные на нарушение территориальной целостности страны, в том числе отчуждение части ее территории.
Коронавирус атакует одну крымскую администрацию за другой
Больные выявлены уже в нескольких мэриях полуострова.
Аномальная жара в Крыму продлится до 13 июля
Аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы продержится в Крыму до 13 июля.
Вода для Крыма: горсовет Херсона обратился к Зеленскому и Раде
Депутаты Херсонского городского совета приняли обращение к президенту Украины, Кабинету министров и Верховной Раде по поводу подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Boeing 747 экстренно приземлился в Крыму
Пассажирский лайнер Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе.
7 июля
В Крыму еще 11 новых заражений коронавирусом
За 8 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции.