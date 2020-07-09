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Санкции

Минфин США накажет Amazon из-за Крыма

16:27 четверг, 9 июля 2020
Минфин США накажет Amazon из-за Крыма

фото © Новости Крыма

Крупнейший в мире интернет-магазин Amazon выплатит штраф за продажу товаров жителям Крыма, Сирии и Ирана.

Такое решение вынесло подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, пишет «Интерфакс».

Как заявили в регуляторе, с ноября 2011 года по октябрь 2018 года лица, находившиеся в Крыму, Иране и Сирии, размещали на платформе Amazon.com заказы на покупку потребительских товаров и услуг. В деталях транзакций четко прослеживалось, что доставка будет осуществляться в регионы, которые находятся под американскими санкциями. Общая сумма покупок составила порядка 269 тыс. долларов.

В американском ведомстве отметили, что Amazon добровольно сообщила о допущенных нарушениях, поэтому регулятор не стал взыскивать с компании максимальный штраф.

Интернет-магазин заплатит только половину суммы за все «санкционные сделки».

Ранее в мобильном приложении айфона «Погода» Крым стал отображаться как территория РФ. До этого в приложении не указывалась государственная принадлежность полуострова. После этого украинское посольство в США призвало руководство Apple исправить обозначение Крыма как части российской территории в приложениях, а на сайте президента Украины появилась петиция с требованием запретить всю продукцию компании на территории страны.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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