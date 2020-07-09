Минфин США накажет Amazon из-за Крыма

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Крупнейший в мире интернет-магазин Amazon выплатит штраф за продажу товаров жителям Крыма, Сирии и Ирана.

Такое решение вынесло подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, пишет «Интерфакс».

Как заявили в регуляторе, с ноября 2011 года по октябрь 2018 года лица, находившиеся в Крыму, Иране и Сирии, размещали на платформе Amazon.com заказы на покупку потребительских товаров и услуг. В деталях транзакций четко прослеживалось, что доставка будет осуществляться в регионы, которые находятся под американскими санкциями. Общая сумма покупок составила порядка 269 тыс. долларов.

В американском ведомстве отметили, что Amazon добровольно сообщила о допущенных нарушениях, поэтому регулятор не стал взыскивать с компании максимальный штраф.

Интернет-магазин заплатит только половину суммы за все «санкционные сделки».

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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