Происшествия
Массовое ДТП в Крыму: из-за тягача столкнулись шесть машин
В Симферопольском районе шесть машин протаранили друг друга в результате аварии.
Об этом сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым. По информации ведомства, массовое ДТП произошло накануне днем.
52-летний водитель тягача Renault с полуприцепом не выбрал безопасную дистанцию и въехал в Chevrolet Klan, который находился впереди него. В свою очередь иномарка от удара врезалась в автомобиль Skoda Octavia, а тот - в Subaru Outback, который ударил впереди едущую Daewoo Nexia. Она и завершила аварию ударом в Ford Focus, за рулем которой сидел 49-летний водитель.
В результате аварии пострадали пассажиры Chevrolet Klan и Skoda Octavia. Они получили различные травмы.
Ранее в Севастополе мусоровоз «Камаз» повредил 15 легковых автомобилей.
Кроме этого, в ноябре прошлого года в Симферополе случилось аналогичное ДТП, но с участием четырех автомобилей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
На пляже в Севастополе смыло недавно уложенную плитку. В Севастополе шторм разрушил пляж «Хрустальный», расположенный в центре города. Плитку разбило волнами и частично смыло в воду.
В Крыму велосипедист опплевал водителя и травмировал гаишника. За нападение на сотрудника полиции жителю Евпатории грозит уголовная ответственность, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
В Севастополе произошло массовое ДТП. Пострадали двое человек, которые были срочно госпитализированы в городскую больницу.
Рядом с Крымом смерч вышел на сушу и разрушил пляж. В Краснодарском крае прошел мощный ливень, некоторые улицы Краснодара, Геленджика и населенных пунктов Темрюкского района оказались затопленными.
В Крыму за сутки из моря спасли несколько десятков человек
За прошедшие сутки сотрудники МЧС вынуждены были девять раз спасать людей, унесенных в море на матрасах, катамаранах и каяках.
Новые заболевшие COVID-19 в Севастополе приехали из Пермского края
За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировали три новых случая заболевания COVID-19.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Boeing 747 экстренно приземлился в Крыму
Пассажирский лайнер Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе.
7 июля
«Душ вместо ванны»: в Крыму призывают экономить воду
Власти Крыма предприятие «Вода Крыма» разместило информацию о запасах воды в мире и призвала потребителей полуострова к ее рациональному использованию.