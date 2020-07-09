Массовое ДТП в Крыму: из-за тягача столкнулись шесть машин

В Симферопольском районе шесть машин протаранили друг друга в результате аварии.

Об этом сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым. По информации ведомства, массовое ДТП произошло накануне днем.

52-летний водитель тягача Renault с полуприцепом не выбрал безопасную дистанцию и въехал в Chevrolet Klan, который находился впереди него. В свою очередь иномарка от удара врезалась в автомобиль Skoda Octavia, а тот - в Subaru Outback, который ударил впереди едущую Daewoo Nexia. Она и завершила аварию ударом в Ford Focus, за рулем которой сидел 49-летний водитель.

В результате аварии пострадали пассажиры Chevrolet Klan и Skoda Octavia. Они получили различные травмы.

Ранее в Севастополе мусоровоз «Камаз» повредил 15 легковых автомобилей.

Кроме этого, в ноябре прошлого года в Симферополе случилось аналогичное ДТП, но с участием четырех автомобилей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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