Ласточкино Гнездо хотели облицевать китайской плиткой

Подрядчик хотел использовать в облицовке дворца дешевый китайский керамогранит.

Об этом сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов в ходе выездного заседания на объекты ФЦП.

Как выяснилось, материал был предусмотрен техническим заданием, разработанным ГАУ РК «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры».

По предложению Евгения Кабанова, исполнитель работ ООО «Дизайн» согласился заменить материал на более дорогой и соответствующий статусу объекта.

«Надеемся, подрядчик исправит выявленные недостатки, и к концу года дворец будет отреставрирован», - сказал министр строительства и архитектуры Михаил Храмов.

В целом работы по реконструкции «Ласточкиного гнезда» идут в соответствии с графиком.

Подрядчик усилил основание фундамента и стальное основание. Выполнены работы по реставрации архитектурных элементов фасада здания, заменены оконные блоки, выполнены и другие работы.

Общая стоимость контракта превышает 70 млн рублей, уже подрядчиком освоено порядка 50 млн рублей.

Дворец-замок «Ласточкино гнездо» расположен на 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор. Замок в неоготическом стиле с элементами португальской и мануэлинской архитектуры был возведен в 1912 году для нефтепромышленника Штейнгеля. Дворец имеет статус федерального памятника культуры.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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