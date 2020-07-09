Власть
Ласточкино Гнездо хотели облицевать китайской плиткой
Подрядчик хотел использовать в облицовке дворца дешевый китайский керамогранит.
Об этом сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов в ходе выездного заседания на объекты ФЦП.
Как выяснилось, материал был предусмотрен техническим заданием, разработанным ГАУ РК «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры».
По предложению Евгения Кабанова, исполнитель работ ООО «Дизайн» согласился заменить материал на более дорогой и соответствующий статусу объекта.
«Надеемся, подрядчик исправит выявленные недостатки, и к концу года дворец будет отреставрирован», - сказал министр строительства и архитектуры Михаил Храмов.
В целом работы по реконструкции «Ласточкиного гнезда» идут в соответствии с графиком.
Подрядчик усилил основание фундамента и стальное основание. Выполнены работы по реставрации архитектурных элементов фасада здания, заменены оконные блоки, выполнены и другие работы.
Общая стоимость контракта превышает 70 млн рублей, уже подрядчиком освоено порядка 50 млн рублей.
Дворец-замок «Ласточкино гнездо» расположен на 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор. Замок в неоготическом стиле с элементами португальской и мануэлинской архитектуры был возведен в 1912 году для нефтепромышленника Штейнгеля. Дворец имеет статус федерального памятника культуры.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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