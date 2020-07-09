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Происшествия

Крымчанин разбил Mercedes соседа за отказ «дать на опохмел»

11:43 четверг, 9 июля 2020

Полицейские в Симферополе задержали местного жителя, который умышленно повредил иномарку соседа, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

Задержанный, регулярно злоупотребляющий спиртными напитками, после очередных алкогольных возлияний пришел к соседу и попросил дать опохмелиться, но получил отказ.

В ответ он возмутился и, сбегав домой, отломал ножку от деревянного стула, вернулся и нанес несколько ударов по машине Mercedes, принадлежащей «обидчику».

Ущерб от нанесенных повреждений составил более 40 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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