Происшествия
Крымчанин разбил Mercedes соседа за отказ «дать на опохмел»
Полицейские в Симферополе задержали местного жителя, который умышленно повредил иномарку соседа, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
Задержанный, регулярно злоупотребляющий спиртными напитками, после очередных алкогольных возлияний пришел к соседу и попросил дать опохмелиться, но получил отказ.
В ответ он возмутился и, сбегав домой, отломал ножку от деревянного стула, вернулся и нанес несколько ударов по машине Mercedes, принадлежащей «обидчику».
Ущерб от нанесенных повреждений составил более 40 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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