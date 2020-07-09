Крымчане незаконно добывали в Черном море краснокнижных осетровых и продавала икру

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Сотрудники Следкома пресекли деятельность группы лиц, промышлявшей незаконной добычей рыб осетровых пород и сбытом черной икры.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю по результатам спецмероприятий, проведенных совместно с отделом госзащиты и службой собственной безопасности МВД по Республике Крым, УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, возбуждено уголовное дело в отношении жителя Раздольненского района. Он подозревается в незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, совершенной группой лиц (часть 3 статьи 258.1 УК РФ)», – отметила Постнова.

По данным СК, житель Раздольненского района совместно с иными лицами организовал незаконную добычу русского осетра, обитаемого в Черном море. Также было налажено производство и сбыт икры особо охраняемого вида рыбы. В настоящее время правоохранительными органами зафиксировано несколько эпизодов сбыта продукции.

«Преступная деятельность группы была пресечена сегодня в ходе совместной спецоперации сотрудников отдела госзащиты и службы собственной безопасности МВД по Республике Крым, Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю», – добавила Постнова.

В багажнике автомобиля подозреваемого были обнаружены банки с икрой, подготовленные для продажи. Также зафиксирован факт дачи взятки подозреваемым сотруднику правоохранительных органов во избежание ответственности. В настоящее время организованы неотложные следственные действия. Проведены обыски по местам жительства организатора и соучастников преступной группы, базам возможного хранения рыбы осетровых пород и икры, изъяты сети и другие объекты, представляющие интерес для следствия.

Как сообщила пресс-служба МВД по РК, на протяжении длительного периода времени подозреваемые занимались нелегальным бизнесом, реализовывая на черном рынке икру осетровых рыб.

«Точки сбыта располагались по всему Крыму, куда деликатес целыми партиями доставлялся автотранспортом, оборудованным специальными тайниками. Известно, что рыночная цена за пол-литровую банку черной икры составляла около 35 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Сейчас устанавливается размер материального ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам Российской Федерации, и круг иных лиц на причастность к данной преступной схеме.

Кроме того, в ходе проведения оперативных мероприятий чтобы избежать проверки со стороны правоохранителей один из фигурантов пытался дать взятку сотруднику ГИБДД, который остановил их автомобиль. Данный факт также был задокументирован в установленном законом порядке.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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