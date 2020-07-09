Крым потратит 50 млн рублей на обстрел облаков

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Власти Крыма заключили с Росгидрометом договор на 50 млн рублей, согласно которому летающая метеостанция в Москве будет производить обстрел облаков над полуостровом для увеличения осадков в регионе.

Об этом глава Крыма заявил во время онлайн-конференции ТАСС.

Власти Крыма ожидают увеличения выпадения осадков в республике на 30%, что поможет предотвратить засуху в последующие годы.

«Мы заключили договор с Росгидрометом. Сегодня единственный самолет в стране, который может произвести обстрел облаков определенными составами и вызвать дождь в случае обнаружения грозового фронта. У нас соглашение подписано. Его стоимость около 50 млн рублей. Коллеги, при обнаружении такого фронта из Москвы отправляют самолет, который выполняет эти процедуры. Мы ожидаем из этой тучи выпадение до 30% осадков дополнительно», - сказал глава региона.

Ранее Сергей Аксенов анонсировал появление в республике единственного в России самолета, способного провоцировать дожди. Позже ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец выразил мнение, что летающая метеолаборатория сможет частично решить проблему засухи. Он уточнил, что без циклонов и атмосферных фронтов работа специалистов будет бесполезной.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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