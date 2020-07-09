Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Новые заболевшие COVID-19 в Севастополе приехали из Пермского края ● В Крыму еще 11 новых заражений коронавирусом ● Аксенов анонсировал открытие «Артека», но только для крымских детей ● Аксенов обвинил строителей в суточном рекорде заражения COVID в Крыму ● Может случиться ужасное: глава ВОЗ заявил, что пик пандемии не пройден
Коронавирус атакует одну крымскую администрацию за другой
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Больные выявлены уже в нескольких мэриях полуострова.
Глава Керчи сообщил, что Covid-19 подхватил чиновник из департамента труда и социальной защиты населения. Вслед за этим появилось сообщение, что заболел и сотрудник департамента имущественных и земельных отношений администрации Судака.
«Жена у больного работает в РЭСе Судака, – сообщает telegram-канал ZORRO из Крыма. – Видимо, круг контактов, мягко говоря, очень большой».
Правда, информации о заболевшем сотруднике на официальном сайте администрации Судака нет.
За 8 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции. При проведении противоэпидемических мероприятий выявлено 5 случаев, при скрининге здоровых лиц – 1 случай, при обращении за медицинской помощью – 4 случая, еще 1 – завозной из-за рубежа.
За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировали три новых случая заболевания COVID-19. Одного пациента выписали после выздоровления. Об этом сообщается на сайте правительства города.
«По состоянию на утро 9 июля зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19. Заболевшие – молодые люди, приехавшие в Севастополь на отдых из Пермского края», - говорится в сообщении.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
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