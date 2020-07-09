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Коронавирус в Крыму

Коронавирус атакует одну крымскую администрацию за другой

16:01 четверг, 9 июля 2020
Коронавирус атакует одну крымскую администрацию за другой

фото © pixabay.com

Больные выявлены уже в нескольких мэриях полуострова.

Глава Керчи сообщил, что Covid-19 подхватил чиновник из департамента труда и социальной защиты населения. Вслед за этим появилось сообщение, что заболел и сотрудник департамента имущественных и земельных отношений администрации Судака.

«Жена у больного работает в РЭСе Судака, – сообщает telegram-канал ZORRO из Крыма. – Видимо, круг контактов, мягко говоря, очень большой».

Правда, информации о заболевшем сотруднике на официальном сайте администрации Судака нет.

За 8 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции. При проведении противоэпидемических мероприятий выявлено 5 случаев, при скрининге здоровых лиц – 1 случай, при обращении за медицинской помощью – 4 случая, еще 1 – завозной из-за рубежа.

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировали три новых случая заболевания COVID-19. Одного пациента выписали после выздоровления. Об этом сообщается на сайте правительства города.

«По состоянию на утро 9 июля зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19. Заболевшие – молодые люди, приехавшие в Севастополь на отдых из Пермского края», - говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму еще 11 новых заражений коронавирусом. За 8 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции.

Аксенов обвинил строителей в суточном рекорде заражения COVID в Крыму. Рекордные показатели заражения коронавирусом в прошедшие выходные объясняются массовым заболеванием строителей на одной из стройплощадок.

Может случиться ужасное: глава ВОЗ заявил, что пик пандемии не пройден. Говорить об улучшении ситуации в мире по заражению коронавирусом пока рано, так как пик заболеваемости все еще не пройден.

Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус атакует одну крымскую администрацию за другой

Коронавирус атакует одну крымскую администрацию за другой

Больные выявлены уже в нескольких мэриях полуострова.

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