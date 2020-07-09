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Происшествия

Карадагский заповедник едва не сгорел из-за сильного ветра

20:34 четверг, 9 июля 2020
Феодосия

Ветреная погода поставила под угрозу сильного пожара Карадагский заповедник в Крыму, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

Как сообщили в ведомстве, возгорание произошло на открытой территории между курортным поселком Коктебель и поселком Щебетовка. Горела сухая трава.

К тушению пожара привлекались не только силы МЧС, но и сотрудники государственной лесоохраны заповедника, и работники администрации Феодосии. Всего в ликвидации возгорания участвовали 32 человека и 10 единиц техники.

Пожар полностью ликвидировали на участке 2,5 Га и не допустили его  распространения на территорию заповедника.

Ранее вдоль трассы в районе поселка Кацивели в Большой Ялте загорелась лесная подстилка. Ситуация осложнялась сильным ветром. Ближе к вечеру огонь удалось локализовать. На месте происшествия специалисты использовали 10 пожарных машин, вертолет МИ-8, привлекалась техника Объединенной дирекции ООПТ «Заповедный Крым» и МБУ «Зеленстрой». Также близлежащие крупные отели и местная администрация предоставили водовозки для скорейшей ликвидации пожара.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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