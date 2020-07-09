Происшествия
Карадагский заповедник едва не сгорел из-за сильного ветра
Ветреная погода поставила под угрозу сильного пожара Карадагский заповедник в Крыму, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.
Как сообщили в ведомстве, возгорание произошло на открытой территории между курортным поселком Коктебель и поселком Щебетовка. Горела сухая трава.
К тушению пожара привлекались не только силы МЧС, но и сотрудники государственной лесоохраны заповедника, и работники администрации Феодосии. Всего в ликвидации возгорания участвовали 32 человека и 10 единиц техники.
Пожар полностью ликвидировали на участке 2,5 Га и не допустили его распространения на территорию заповедника.
Ранее вдоль трассы в районе поселка Кацивели в Большой Ялте загорелась лесная подстилка. Ситуация осложнялась сильным ветром. Ближе к вечеру огонь удалось локализовать. На месте происшествия специалисты использовали 10 пожарных машин, вертолет МИ-8, привлекалась техника Объединенной дирекции ООПТ «Заповедный Крым» и МБУ «Зеленстрой». Также близлежащие крупные отели и местная администрация предоставили водовозки для скорейшей ликвидации пожара.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
ДТП в Алуште: пьяный водитель и пятеро непристегнутых детей. В Алуште произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних детей.
Массовое ДТП в Крыму: из-за тягача столкнулись шесть машин. В Симферопольском районе шесть машин протаранили друг друга в результате аварии.
В Коктебеле катамаран унесло на два километра в море. В службу спасения поступило сообщение о том, что в пгт. Коктебель, ГО Феодосия двух человек на катамаране уносит в открытое море.
На пляже в Севастополе смыло недавно уложенную плитку. В Севастополе шторм разрушил пляж «Хрустальный», расположенный в центре города. Плитку разбило волнами и частично смыло в воду.
Коронавирус атакует одну крымскую администрацию за другой
Больные выявлены уже в нескольких мэриях полуострова.
Депутат Верховной Рады назвала виновных в потере Крыма
Депутат Верховной рады Украины Анна Герман заявила, что главной причиной потери Крыма стала «насильственная украинизация населения и лжепатриоты, которые продолжают разрушать государство».
Эксперт рассказала, какая одежда спасет от перегрева в жару
При сильной жаре нужно носить одежду, которая не будет мешать естественному теплообмену.
В Крыму еще 11 новых заражений коронавирусом
За 8 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции.
11 часов назад
Аксенов разгневался и назвал сообщения о нелегальной стройке в Ялте подметными письмами
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал информацию о строительстве жилого дома в Ялте (в районе улицы Щорса) на своей странице в социальной сети ВКонтакте.