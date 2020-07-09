Общество
Какой сегодня праздник 9 июля
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Сегодня, 9 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Праздник Тихвинской иконы Божией Матери
Тихвинская икона Божией Матери, по преданию, одна из икон, написанных святым апостолом и Евангелистом Лукой. В 5 веке она была перенесена в Константинополь из Иерусалима, где впоследствии для нее был построен Влахернский храм.
В 1983 году Русская Православная Церковь отметила 600-летие явления Тихвинской иконы Божией Матери. Всероссийское празднование Тихвинской иконе Божией Матери, прославленной неисчислимыми чудотворениями, установлено Церковью в память ее чудесного явления и одоления врагов предстательством Богородицы.
День работников водного хозяйства Казахстана
Перечень профессиональных праздников в Казахстане отмечают 9 июля.
Соответствующее дополнение внесено правительством республики в постановление от 31 октября 2017 года «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан».
Давид Земляничник
Народный праздник «Давид Земляничник» отмечается 9 июля (по старому стилю - 26 июня). Верующие православной церкви в этот день чтут память святого Давида Солунского (Фессалоникийского), отшельника. В народе его прозвали Земляничником в честь обычая собирать в этот день созревшую землянику. Другие названия праздника: «День Давида», «Медосбор», «Ягодница», «Тихвинская».
Также сегодня, 9 июля, отмечают такие праздники:
- День независимости Аргентины
- День сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана
- День веры в единорогов
- День сахарного печенья (National Sugar Cookie Day) в США
- День посадки деревьев в Камбодже
- День детской и подростковой литературы в Иране
- День Конституции Австралии
- День независимости Южного Судана
- День Нунавута (Nunavut Day) в Канаде
- День Конституции Палау
- День работников органов налоговой службы Казахстана
Сегодня именины празднуют: Иван, Петр, Давид, Павел, Ферапонт, Денис, Тихон, Анфион, Галликан.
Что происходило 9 июля в прошлые годы
1357 - король Карл IV заложил в Праге Карлов мост через Влтаву.
1558 - Женева стала независимой от Швейцарии.
1686 - семь европейских государств создали Аугсбургскую лигу с целью остановить экспансию Франции в Западной Европе.
1762 - свержение Петра III в пользу его жены, Екатерины II.
1788 - Коннектикут стал пятым штатом США.
1887 - английский фабрикант бумаги Джон Дикинсон на ежегодной встрече производителей бумаги представил на торжественном обеде первые бумажные салфетки.
1900 - королева Виктория дала свое одобрение Закону об образовании Австралийской федерации, на основании которого создано новое государство Федерация Австралии.
1919 - 208 голосами против 115 немецкий рейхстаг ратифицировал унизительный для Германии Версальский договор.
1938 - в магазины Великобритании поступили 35 миллионов противогазов. Впервые эти средства защиты были предложены гражданскому населению.
1945 - генерал Шарль де Голль предложил провести во Франции референдум для определения государственного устройства страны.
1957 - открыт 102-й элемент таблицы Менделееванобелий.
1958 - огромный оползень вызвал волну рекордной высоты (524 м), которая со скоростью 160 км/ч прокатилась по узкому, похожему на фьорд заливу Литуя на Аляске, США.
1961 - в Виннипеге (Канада) открыт памятник Тарасу Шевченко.
1964 - хит-парад Англии возглавила песня «Дом восходящего солнца» в исполнении группы The Animals.
1970 - в Феодосии открыт литературный музей Александра Грина.
1972 - спустя шесть лет на сцену вновь вышел Пол Маккартни: его группа «The Wings» дала свой первый концерт во французском городе Шатовийон.
1997 - Украина подписала договор о сотрудничестве с НАТО.
2002 - Беспрецедентная медицинская ошибка в Великобритании. В результате небрежности врачей у белой пары в клинике искусственного оплодотворения родилась темнокожая двойня. Родители считают, что сотрудники лаборатории перепутали пробирки.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 9 июля. Какие праздники будут завтра?
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