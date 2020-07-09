Как отпразднуют День ВМФ 2020 в Севастополе: программа

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Праздничные мероприятия по случаю Дня Военно-Морского Флота России в Севастополе состоятся 26 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

— В празднике примут участие порядка 50 боевых кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения Черноморского флота, из которых одна часть будет задействована в морском параде, вторая часть в динамическом показе эпизодов боевой подготовки, а третья – выставлена для посещения жителями и гостями города-героя Севастополя на территории Морского вокзала, – отметили в пресс-службе.

Как рассказали в пресс-службе, на бочках будут ошвартованы 9 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота в двух линиях парадной диспозиции.

— В первой линии: новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», корабль специального назначения «Иван Хурс», большой десантный корабль «Ямал», сторожевые корабли «Ладный» и «Пытливый», гвардейский ракетный крейсер «Москва» и сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России. Во второй линии почетное место в строю займет старейшее на российском флоте действующее спасательное судно «Коммуна, – добавили специалисты.

Начнется праздник с торжественного подъема Андреевских флагов и флагов расцвечивания на кораблях Черноморского флота, затем на внутреннем рейде Севастопольской бухты пройдет морской парад и состоится военно-спортивный праздник.

Помимо этого, в планах – показать более 20 эпизодов, демонстрирующих возможности сил флота при выполнении задач боевой подготовки.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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