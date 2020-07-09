Из-за сомнений в судье заседание по делу «скифского золота» перенесли

Дату слушаний по делу о «скифском золоте» снова перенесли, так как один из судей был отозван.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Апелляционный суд Амстердама.

«На данный момент дата вынесения решения по этому делу неизвестна, поскольку один из судей вновь был отозван. Дата этого слушания будет определена позже и будет рассмотрена в Амстердамском апелляционном суде вместо Гаагского апелляционного суда», - сообщили агентству в суде.

В свою очередь директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, часть экспонатов которого также вошла в коллекцию, оставшуюся в 2014 году в Амстердаме, Татьяна Умрихина сообщила, что суд отложен на неопределенный срок из-за претензий украинской стороны к составу судей. Подробности обещали сообщить позднее, отметила она.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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