Общество
Эксперт рассказала, какая одежда спасет от перегрева в жару
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При сильной жаре нужно носить одежду, которая не будет мешать естественному теплообмену.
Такой совет дала врач Татьяна Романенко в комментарии радиостанции «Говорит Москва».
Она рассказала, что при жаркой погоде нужно оптимизировать режим теплообмена в организме, чтобы исключить риск перегрева. Специалист объяснила, что организм охлаждается с помощью испарения и теплоотдачи, поэтому важно не мешать этому процессу. В этом поможет правильная одежда.
«Одежда должна быть хлопчатобумажной или какая-то из современных материалов, которая не затрудняет этот теплообмен. Она должна быть светлых тонов, чтобы обладать светоотражающим действием», — дала совет Романенко.
По ее словам, в жаркие дни стоит пренебречь строгим дресс-кодом. Женщинам врач посоветовала не «мучать» себя чулками, а мужчинам отказаться от галстуков.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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