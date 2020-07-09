Происшествия
ДТП в Алуште: пьяный водитель и пятеро непристегнутых детей
В Алуште произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних детей.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
Авария произошла вечером на горной дороге в районе села Приветное. Водитель ВАЗ-21053 выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто.
В результате ДТП двое несовершеннолетних пассажиров – 9-летний брат и 12-летняя сестра – получили телесные повреждения. Всего в автомобиле находились пятеро детей.
По данным МВД, все несовершеннолетние не были пристегнуты ремнями безопасности.
Сотрудники ГИБДД установили, что водитель автомобиля, в котором ехали дети, не имеет водительских прав и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.По факту аварии проводится проверка.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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