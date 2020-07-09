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Происшествия

ДТП в Алуште: пьяный водитель и пятеро непристегнутых детей

16:16 четверг, 9 июля 2020
Алушта

В Алуште произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних детей.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Авария произошла вечером на горной дороге в районе села Приветное. Водитель ВАЗ-21053 выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто.

В результате ДТП двое несовершеннолетних пассажиров – 9-летний брат и 12-летняя сестра – получили телесные повреждения. Всего в автомобиле находились пятеро детей.

По данным МВД, все несовершеннолетние не были пристегнуты ремнями безопасности.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель автомобиля, в котором ехали дети, не имеет водительских прав и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.По факту аварии проводится проверка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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