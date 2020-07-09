Депутат Верховной Рады назвала виновных в потере Крыма

фото © eadaily.com

Депутат Верховной рады Украины Анна Герман заявила, что главной причиной потери Крыма стала «насильственная украинизация населения и лжепатриоты, которые продолжают разрушать государство».

Такое мнение парламентарий высказала в эфире телеканала NewsOne.

«То, что происходит на Донбассе, и то, что произошло в Крыму - это последствия насильственной украинизации, которая началась после так называемой «революции достоинства». Эти люди были испуганы, боялись, что к ним придут и заберут то, что им близко, что их заставят делать то, чего они не хотят делать. Понятно, что третьи страны, в том числе Россия, пытаются этим воспользоваться. Мы не смогли притормозить в себе лжепатриотичную глупость. Никто так не разрушает украинское государство, как эти патриоты, которые проводят насильственную украинизацию», - считает Герман.

Депутат Рады напомнила, что «после референдума 2014 года Украина прекратила подачу воды по Северо-Крымскому каналу. Такое отношение к соотечественникам лишь отталкивает крымчан, поэтому у Киева нет шансов на возвращение региона», - считает Герман.

«Крымчане никогда не будут мечтать вернуться в Украину, в страну, которая им не дает воды в летнюю жару, в то государство, которое своим людям, считая Крым нашим, считая крымчан нашими соотечественниками, не даст им воды», - считает она.

Парламентарий убеждена, что подобные шаги в отношении Донбасса и отказ выполнять Минские соглашения руководством страны, приведут к безвозвратной потере региона.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ласточкино Гнездо хотели облицевать китайской плиткой. Подрядчик хотел использовать в облицовке дворца дешевый китайский керамогранит.

Аксенов разгневался и назвал сообщения о нелегальной стройке в Ялте подметными письмами. Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал информацию о строительстве жилого дома в Ялте (в районе улицы Щорса) на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

В Крыму расторгнут контракты по реставрации объектов культнаследия. Минкульт Крыма поднял вопрос о расторжении контракта с исполнителем ремонтно-реставрационных работ на некоторых объектах культурного наследия.

Мэр Ялты думает, что Ницца будет использовать его опыт в борьбе с коронавирусом. Мэр Ялты неожиданно решил,что власти Ниццы, Баден-Бадена, городов Итальянской Ривьеры «изучают опыт Ялты по организации жизни города и проведению курортного сезона в период пандемии».