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Власть

Дело укушенной туристки в «Тайгане»: Зубков ожидает вынесение приговора 14 июля

18:24 четверг, 9 июля 2020
Белогорск
Дело укушенной туристки в «Тайгане»: Зубков ожидает вынесение приговора 14 июля

фото © Новости Крыма

Белогорский районный суд 14 июля намерен вынести приговор по делу укушенной львом в сафари-парке «Тайган» туристки Ольги Соломиной владельцу парка Олегу Зубкову.

Об этом Зубков рассказал на видео, опубликованном на его канале в YouTube.

«Я думаю, у судьи достаточно оснований, чтобы вынести справедливое решение. Судья ушла в совещательную комнату и 14 июля в 12:00 будет объявлен приговор», – сказал Зубков.

Публичных комментариев Ольги Соломиной пока нет.

Ранее прокурор запросил три года условно и 500 тысяч рублей штрафа для Олега Зубкова.

3 февраля Белогорский районный суд во время заседания по делу укушенной в парке «Тайган» туристки Ольги Соломиной арестовал крымского бизнесмена Олега Зубкова.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Власти через суд требуют снести здания в крымском «Тайгане». Крымский бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте и сафари-парка «Тайган» в Белогорском районе, сообщил, что Белогорская администрация требует через суд снести несколько зданий его парка.

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