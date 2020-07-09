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Часть средств на берегоукрепление Симеиза пойдет на набережную
Часть средств на пляж и волнорезы в Симеизе подрядчик направит на обустройство инфраструктуры набережной.
Об этом на выездном совещании по контролю за строительством и реконструкцией объектов по ФЦП заявил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.
«В ходе пересмотра проекта у подрядчика высвободилась часть средств, которые могут быть направлены на обустройства части набережной», - сообщил Кабанов и добавил, что этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.
Он заметил, что реконструкция берегоукрепительных сооружений санатория «Пионер» в поселке городского типа Симеиз проходит в штатном режиме.
«Подрядчик обеспечен необходимыми материалами, техникой и рабочей силой, - сказал Кабанов. - Объект близится к финальной степени. Осталось завершить установку волнорезов, отсыпать покрытие пляжа».
Пляж санатория «Пионер» был разрушен сильными штормами. Из-за отсутствия берегоукрепительных сооружений покрытие пляжа постоянно смывало в море, что делало его непригодным для отдыха постояльцев санатория и гостей курортного поселка.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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