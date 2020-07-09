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Общество

Аномальная жара в Крыму продлится до 13 июля

15:50 четверг, 9 июля 2020
Аномальная жара в Крыму продлится до 13 июля

фото © Новости Крыма

Аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы продержится в Крыму до 13 июля.

Об этом сообщает российское МЧС по Крыму со ссылкой на местный Гидрометцентр.

В связи с жаркой погодой, в ведомстве рекомендуют сократить пребывание на солнце, стараться находиться в тени, поддерживать дома прохладную температуру воздуха, избегать интенсивной физической нагрузки, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы, употреблять больше воды в жару, не пить алкогольные напитки.

До в Крыму предупреждали об аномальной жаре до 8 июля. Ранее сообщалось, что с 9 по 12 июля в западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

По Севастополю на 8 июля объявили штормовое предупреждение. В городе усилился ветер и поднялись волны.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на среду 8 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 8 июля.

На Крым идут ливни с градом. В связи с прохождением контрастного холодного фронта вечером 7 июля и 8 июля в Крыму ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Жителям Севастополя рекомендуют меньше гулять днем. Жителям Севастополя нужно сократить время пребывания на улице из-за аномальной жары.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 7 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 7 июля.

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