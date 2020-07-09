Общество
Аномальная жара в Крыму продлится до 13 июля
фото © Новости Крыма
Аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы продержится в Крыму до 13 июля.
Об этом сообщает российское МЧС по Крыму со ссылкой на местный Гидрометцентр.
В связи с жаркой погодой, в ведомстве рекомендуют сократить пребывание на солнце, стараться находиться в тени, поддерживать дома прохладную температуру воздуха, избегать интенсивной физической нагрузки, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы, употреблять больше воды в жару, не пить алкогольные напитки.
До в Крыму предупреждали об аномальной жаре до 8 июля. Ранее сообщалось, что с 9 по 12 июля в западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
По Севастополю на 8 июля объявили штормовое предупреждение. В городе усилился ветер и поднялись волны.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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