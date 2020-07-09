Аксенов разгневался и назвал сообщения о нелегальной стройке в Ялте подметными письмами

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Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал информацию о строительстве жилого дома в Ялте (в районе улицы Щорса) на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

«Недавно в информационном поле появилось сообщение о якобы незаконном строительстве жилого дома в охранных зонах памятников архитектуры исторической части Ялты (в районе улицы Щорса). При этом анонимные, как обычно бывает в подобных случаях, источники связывают строительство с высокопоставленными руководителями: в интернет-анонимке названы имена начальника УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю Леонида Владимировича Михайлюка и заместителя полномочного представителя Президента РФ в ЮФО, Героя России Анатолия Александровича Сафронова.

Сразу скажу: опубликованная информация – ложь от первого до последнего слова.

Правдой в ней является только сам факт строительства. Я лично знаю и Леонида Владимировича, и Анатолия Александровича. Они – настоящие государственники, которые на деле доказали и свой профессионализм, и свою преданность России, и свои высокие моральные качества. За время их работы по Крыму показатели по всем направлениям существенно улучшились.

Отмечу, что данные, приведенные «анонимными источниками», тщательно проверены, в том числе и нами, как органами власти. Никаких подтверждений и никакой связи с реальностью распространенная информация не имеет», — заявил глава республики.

Сергей Аксенов прошелся по каждому из пунктов.

«Во-первых, никаких охранных зон объектов культурного наследия участок, выделенный под строительство, не задевает, о чем свидетельствуют данные Росреестра.

Во-вторых, проект был одобрен в ходе общественных слушаний, которые прошли 25 декабря 2019 года в администрации Ялты. Все желающие могли присутствовать на этом мероприятии, поскольку постановление о проведении слушаний было заблаговременно опубликовано на сайте муниципального образования. То есть процесс принятия решения был открытым и прозрачным.

Еще раз повторю: все рассуждения о связи строительства с некими высокопоставленными персонами – абсолютное вранье. Раньше подобные вещи называли подметными письмами, которые никто всерьез не воспринимал. Но сегодня эпоха интернета, и любой провокатор может вбрасывать в информационное пространство все, что ему взбредет в голову, распространять любые слухи, лить грязь на кого угодно, прикрываясь анонимностью. Это обычная практика наших врагов», — подытожил глава Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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