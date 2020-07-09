Аксенов посчитал: Симферополь обеспечен водой на три месяца

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Воды для жителей Симферополя хватит на 110 дней. Проблемным регионом в плане водоснабжения остается только крымская столица.

Об этом на онлайн-пресс-конференции в ТАСС заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, сейчас Симферопольское и Партизанское водохранилища заполнены примерно на 25%, а Аянское – на 75%.

«У нас запасов воды более чем на 110 дней для Симферополя. Крымская столица потребляет 160 тыс. кубометров в сутки. Мы сейчас уже заместили более 45 тыс. кубометров, а еще более 50 тыс. кубометров мы получим из Тайганского водохранилища», - сказал Аксенов, добавив, что эта схема позволит стабилизировать ситуацию с водоснабжением крымской столицы.

Он также отметил, что по всем остальным регионам Крыма проблем с водоснабжением с точки зрения бытовых нужд нет.

Ранее Аксенов говорил, что власти Крыма прорабатывают проект переброски питьевой воды из Тайганского водохранилища на Симферополь. В начале июня глава Крыма сообщил, что 2020 для региона за последние 150 лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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