Водный кризис
Развитие сюжета: «Душ вместо ванны»: в Крыму призывают экономить воду ● Аксенов прокомментировал мутную воду в кранах симферопольцев ● Значительная часть Симферополя останется без воды в четверг ● В Симферополе жалуются на забитые трубы ● Долгожданные июньские дожди не смогли наполнить крымские водохранилища
Аксенов посчитал: Симферополь обеспечен водой на три месяца
фото © Podrobnosti.ua
Воды для жителей Симферополя хватит на 110 дней. Проблемным регионом в плане водоснабжения остается только крымская столица.
Об этом на онлайн-пресс-конференции в ТАСС заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, сейчас Симферопольское и Партизанское водохранилища заполнены примерно на 25%, а Аянское – на 75%.
«У нас запасов воды более чем на 110 дней для Симферополя. Крымская столица потребляет 160 тыс. кубометров в сутки. Мы сейчас уже заместили более 45 тыс. кубометров, а еще более 50 тыс. кубометров мы получим из Тайганского водохранилища», - сказал Аксенов, добавив, что эта схема позволит стабилизировать ситуацию с водоснабжением крымской столицы.
Он также отметил, что по всем остальным регионам Крыма проблем с водоснабжением с точки зрения бытовых нужд нет.
Ранее Аксенов говорил, что власти Крыма прорабатывают проект переброски питьевой воды из Тайганского водохранилища на Симферополь. В начале июня глава Крыма сообщил, что 2020 для региона за последние 150 лет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов прокомментировал мутную воду в кранах симферопольцев. Качество воды в районах Симферополя, откуда поступали жалобы на ржавую воду, проверят контрольными замерами.
Алуште пообещали дать 18 млн рублей на ремонт набережной и берегоукрепление. Власти Крыма выделят Алуште 18,6 млн рублей на ремонт участка набережной и берегоукрепительных сооружений, пострадавших в результате штормов.
В Евпатории пообещали благоустроить дворы и скверы. В Евпатории активно ведутся работы по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», которая проходит в рамках исполнения Национального проекта «Жилье и городская среда».
Значительная часть Симферополя останется без воды в четверг. Из-за аварийно-восстановительных работ на очистных сооружениях в ряде микрорайонов крымской столицы в четверг будет отсутствовать водоснабжение.
В Крыму еще 11 новых заражений коронавирусом
За 8 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Крымские гостиницы взвинтили цены до максимума
Отдых в Крыму дорожает из-за ажиотажного спроса. Игроки туристического рынка хотят вернуть недополученные доходы весны и начала лета и взвинчивают цены.
Лайнер «Князь Владимир» не будет набирать пассажиров в Крыму
Круиз по Черному морю на лайнере «Князь Владимир» этим летом не предусматривает посадку пассажиров в портах Крыма.
вчера
В Крыму еще 15 случаев коронавирусной инфекции
24 часа назад
Три человека утонули за сутки в Крыму
24 часа назад
Крым продаст два санатория и один пансионат на аукционе
19 часов назад
На пляже в Севастополе смыло недавно уложенную плиткуфото
15 часов назад
Власти Симферополя нашли причину «отсутствия чистоты в городе»
Санитарное состояние Симферополя «оставляет желать лучшего».