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Водный кризис

Аксенов посчитал: Симферополь обеспечен водой на три месяца

Аксенов посчитал: Симферополь обеспечен водой на три месяца

фото © Podrobnosti.ua

Воды для жителей Симферополя хватит на 110 дней. Проблемным регионом в плане водоснабжения остается только крымская столица.

Об этом на онлайн-пресс-конференции в ТАСС заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, сейчас Симферопольское и Партизанское водохранилища заполнены примерно на 25%, а Аянское – на 75%.

«У нас запасов воды более чем на 110 дней для Симферополя. Крымская столица потребляет 160 тыс. кубометров в сутки. Мы сейчас уже заместили более 45 тыс. кубометров, а еще более 50 тыс. кубометров мы получим из Тайганского водохранилища», - сказал Аксенов, добавив, что эта схема позволит стабилизировать ситуацию с водоснабжением крымской столицы.

Он также отметил, что по всем остальным регионам Крыма проблем с водоснабжением с точки зрения бытовых нужд нет.

Ранее Аксенов говорил, что власти Крыма прорабатывают проект переброски питьевой воды из Тайганского водохранилища на Симферополь. В начале июня глава Крыма сообщил, что 2020 для региона за последние 150 лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов прокомментировал мутную воду в кранах симферопольцев. Качество воды в районах Симферополя, откуда поступали жалобы на ржавую воду, проверят контрольными замерами.

Алуште пообещали дать 18 млн рублей на ремонт набережной и берегоукрепление. Власти Крыма выделят Алуште 18,6 млн рублей на ремонт участка набережной и берегоукрепительных сооружений, пострадавших в результате штормов.

В Евпатории пообещали благоустроить дворы и скверы. В Евпатории активно ведутся работы по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», которая проходит в рамках исполнения Национального проекта «Жилье и городская среда».

Значительная часть Симферополя останется без воды в четверг. Из-за аварийно-восстановительных работ на очистных сооружениях в ряде микрорайонов крымской столицы в четверг будет отсутствовать водоснабжение.

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