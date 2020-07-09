Аксенов анонсировал открытие «Артека», но только для крымских детей

Международный детский центр «Артек» может открыться для отдыха детей из Крыма и Севастополя 15 июля.

Об этом на онлайн-пресс-конференции заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Надеемся, что 15 числа и «Артек» заработает как федеральный центр, который сможет принять пока только крымских детей», – сказал глава республики.

Аксенов добавил, что в ближайшую пятницу будет актуализирована программа внутреннего туризма на 2020 год. «Будет поставлена точка, деньги из республиканского бюджета дополнительно на оздоровление крымских детей выделены в этом году», – уточнил глава Крыма.

Он также сообщил о попытках проезда в Крым на отдых детских групп из других субъектов РФ. «Буквально за последнюю неделю были обращения: едет два-три автобуса с детьми. Мы ничего не знаем. Ни куда едут, ни кто сопровождает, ни какие медицинские меры к ним применены», – отметил глава РК.

Ранее планировалось, что после открытия МДЦ «Артек» для крымских детей, первая смена будет состоять из 1,2 детей из республики. Обязательными условиями для получения путевки назывались отличная учеба, участие в олимпиадах и различных кружках, а также отрицательный тест на коронавирус.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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