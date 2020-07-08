Ялта в двенадцатый раз примет фестиваль хип-хоп культуры

Фестиваль хип-хоп культуры Yalta Summer Jam в этом году пройдет в Ялте без участия иностранных гостей в сокращенном формате и с учетом требований Роспотребнадзора.

Как уточнил один из организаторов мероприятия Руслан Новиков, в этом году площадкой для его проведения с 9 по 12 июля станет ялтинский пляж «Солнечный».

«Новая локация фестиваля позволит обеспечить социальную дистанцию, все участники пройдут температурный контроль, будет регулярно проводиться дезинфекция», – пояснил он.

По информации Новикова, в течение четырех дней на специально отведенных площадках будут организованы танцевальные мастер-классы от ведущих профессионалов, состоятся соревнования отдельных участников и команд, выступления ди-джеев и прочее.

Организаторы также обратили внимание, что все мастер-классы в рамках фестиваля будут проходить на открытой территории с соблюдением требований Роспотребнадзора.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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