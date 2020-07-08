Власть
Власти Севастополя хотят штрафовать за продажу вейпов детям
Депутаты парламента Севастополя приняли в первом чтении законопроект о штрафах за продажу детям «вейпов и любых других электронных систем доставки никотина, а также жидкости для них и другой бестабачной никотиносодержащей продукции».
«Розничная продажа на территории города Севастополя – влечет наложение штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей», – сообщил вице-спикер парламента Илья Журавлев.
По словам депутата, аналогичные нормы уже содержатся в административных кодексах регионов России: Приморского края, Московской области, Новгородской области, Чеченской Республики и других.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов призвал ввести уголовную ответственность в отношении распространителей насвая, снюса и их аналогов, которые относятся к некурительным табачным смесям.
Госдума России ранее поддержала законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов в общественных местах.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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