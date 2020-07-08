Власть
В Севастополе заявили, что скоро в городе откроется лучший на полуострове кинотеатр
Масштабная реконструкция кинотеатра «Россия» подходит к концу: открыть его планируют уже в августе.
Построенный в середине 70-х на площади им. 50-летия СССР, кинотеатр «Россия» был первым широкоформатный кинотеатром Севастополя и его гордостью. Однако время шло, оборудование старело, да и само здание краше не становилось. После реконструкции, уверен начальник главного городского управления культуры Николай Краснолицкий, былая слава может к «России» вернуться: по качеству оборудования это будет лучший кинотеатр не только в Севастополе, но и на всем Крымском полуострове.
«Появится еще один кинозал - это уже расширяет возможности. Очень удобные кресла, на крыше оформлена прекрасная площадка для кафе с прекрасным видом на море. Думаю, к концу июля мы работы закончим», - говорит глава управления.
Это далеко не все перечисленные им новшества. В здании появится новейшая система кондиционирования, экраном будут оборудованы не только залы, но и красиво оформленное фойе. Но главное, как уже было сказано, - это самое современное в Крыму оборудование. Как ранее рассказывал директор ГАУ «Севастополь кино» Дмитрий Гарнега, помимо не имеющего аналогов в Крыму лазерного проектора, в «России» будет работать и новейшая звуковая система Dolby Atmos.
Неприятностей с подрядчиками, к счастью, удалось избежать - для Севастополя это огромная удача. Сейчас работы, в которых заняты несколько подрядных организаций, уже подходят к концу. Открыть свои двери для посетителей «Россия» планирует уже в августе.
В тексте использованы материалы: Форпост
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