В Севастополе заявили, что скоро в городе откроется лучший на полуострове кинотеатр

Масштабная реконструкция кинотеатра «Россия» подходит к концу: открыть его планируют уже в августе.

Построенный в середине 70-х на площади им. 50-летия СССР, кинотеатр «Россия» был первым широкоформатный кинотеатром Севастополя и его гордостью. Однако время шло, оборудование старело, да и само здание краше не становилось. После реконструкции, уверен начальник главного городского управления культуры Николай Краснолицкий, былая слава может к «России» вернуться: по качеству оборудования это будет лучший кинотеатр не только в Севастополе, но и на всем Крымском полуострове.

«Появится еще один кинозал - это уже расширяет возможности. Очень удобные кресла, на крыше оформлена прекрасная площадка для кафе с прекрасным видом на море. Думаю, к концу июля мы работы закончим», - говорит глава управления.

Это далеко не все перечисленные им новшества. В здании появится новейшая система кондиционирования, экраном будут оборудованы не только залы, но и красиво оформленное фойе. Но главное, как уже было сказано, - это самое современное в Крыму оборудование. Как ранее рассказывал директор ГАУ «Севастополь кино» Дмитрий Гарнега, помимо не имеющего аналогов в Крыму лазерного проектора, в «России» будет работать и новейшая звуковая система Dolby Atmos.

Неприятностей с подрядчиками, к счастью, удалось избежать - для Севастополя это огромная удача. Сейчас работы, в которых заняты несколько подрядных организаций, уже подходят к концу. Открыть свои двери для посетителей «Россия» планирует уже в августе.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымские кинотеатры и концертные залы пока не откроют. В Крыму пока не будут открывать кинотеатры и концертные залы, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Власти Крыма хотят, чтобы кинотеатры показывали советские фильмы о войне. Министерство культуры Крыма подготовило рекомендации для кинотеатров о показе фильмов о войне после возобновления их деятельности.

Еще до эпидемии в Крыму сняли сериал о смертельном вирусе. В поселке Курортное у подножья горы Кара-Даг сняли сериал «Закрытый сезон», премьера которого состоится уже на следующей неделе, сообщает портал «Кино.mail.ru».

В Севастополе приедет «мощная» группа китайцев. Несмотря на эпидемию коронавируса в мире, в Севастополе с 11 по 20 мая состоится международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе», который посетит китайская делегация.