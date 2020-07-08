Власть
В Севастополе ученика выгнали с ЕГЭ по русскому языку из-за телефона
В Севастополе с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку удалили одного из учеников за то, что он пришел на экзамен с мобильным телефоном.
Его работа будет аннулирована.
«Инцидент произошел 7 июля во время проведения единого государственного экзамена по русскому языку. Мобильный телефон у участника ЕГЭ был обнаружен членом государственной комиссии. Удаленный с ЕГЭ по такой причине выпускник не имеет права на пересдачу экзамена в текущем году, и только через год сможет повторить попытку поступить в высшее учебное заведение», - сообщили в пресс-службе Регионального центра информатизации и оценки качества образования.
Это первый подобный случай в Севастополе в этом году. Руководитель РЦОИ Евгений Рагоньян добавил, что во время сдачи ЕГЭ 2019 года в городе было зафиксировано два случая нарушения порядка проведения экзаменов. Один выпускник также был удален с экзамена за мобильный телефон, а вторая ученица пыталась воспользоваться «умными часами», но была замечена наблюдателями.
Как сообщалось ранее, в этом году из-за пандемии коронавируса были значительно изменены условия сдачи ЕГЭ. Например, количество учеников в аудитории уменьшено, за счет чего экзамен по русскому языку растянулся на два дня.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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