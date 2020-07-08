В Севастополе произошло массовое ДТП

Пострадали двое человек, которые были срочно госпитализированы в городскую больницу.

В Севастополе в районе Фиолента столкнулись три автомобиля. Авария произошла накануне вечером, как сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте», два автомобиля были сильно разбиты.

В пресс-службе севастопольского УМВД подтвердили факт ДТП. Там отметили, что водитель автомобиля Mercedes неправильно выбрал безопасную дистанцию, въехал в идущий впереди автомобиль «Лада», которым управляла женщина 1982 года рождения, после чего продолжил движение и при повороте налево наехал на припаркованный автомобиль Volkswagen.

В результате аварии госпитализированы женщина-водитель и пассажир автомобиля «Лада». По факту ДТП проводится проверка, уточнили в ведомства.

В тексте использованы материалы: Форпост

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