Происшествия
В Севастополе произошло массовое ДТП
Пострадали двое человек, которые были срочно госпитализированы в городскую больницу.
В Севастополе в районе Фиолента столкнулись три автомобиля. Авария произошла накануне вечером, как сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте», два автомобиля были сильно разбиты.
В пресс-службе севастопольского УМВД подтвердили факт ДТП. Там отметили, что водитель автомобиля Mercedes неправильно выбрал безопасную дистанцию, въехал в идущий впереди автомобиль «Лада», которым управляла женщина 1982 года рождения, после чего продолжил движение и при повороте налево наехал на припаркованный автомобиль Volkswagen.
В результате аварии госпитализированы женщина-водитель и пассажир автомобиля «Лада». По факту ДТП проводится проверка, уточнили в ведомства.
В тексте использованы материалы: Форпост
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