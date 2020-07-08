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Власть

В Севастополе из-за шторма перестали ходить паромы

В Севастополе утром 8 июля перекрыли паромное сообщение между центральной частью и Северной стороной города.

Паромы не ходят по направлению «Артбухта – Северная (пл. Захарова)».

Как сообщили в пресс-службе правительства города, причиной стали неблагоприятные погодные условия, а именно штормовое предупреждение. С утра в Севастополе сильный ветер, в акватории бухты большие волны. При этом пассажирские катера все еще работают согласно расписанию.

«В случае полного перекрытия рейда будет организована работа компенсационных автобусов по маршруту «пл.Нахимова – пл.Захарова», – уточнили в правительстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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