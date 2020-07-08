В Севастополе два пьянчуги побили инвалида

В Севастополе инвалида-колясочника избили два здоровых мужчины. Пострадавший — подопечный благотворительного фонда «Сердце Севастополя»— выехал к волонтеру за хлебом, а его «сняли с ноги» подонки из дома напротив.

Об этом ЧП сообщила основатель БФ Анастасия Макеева в группе «БФ Волонтеры «Сердце Севастополя» сайта «Вконтакте».

У Ярослава нет половины тела, а та, которая есть, — в инвалидной коляске. Он живет в приюте «Теремок», организованном волонтерами в частном доме для бездомных и калек, и обычно, выезжая из двора, читает на свежем воздухе книгу, рассказала Макеева. По ее словам, накануне несколько добровольцев везли в «Теремок» хлеб для подопечных. Им навстречу выехал Ярослав. Мимо него прошли двое пьяных мужчин, которые живут по соседству, которые ни с того ни с сего ударили инвалида по голове, отчего тот упал на землю, пояснила Макеева.

«Он упал, немножко ударился виском. К нему сразу выбежали другие бабушки и дедушки из «Теремка». Ну, и соседи, когда позже полиции давали показания, сказали, что наших подопечных еще камнями закидывают. Но они — пара стариков, они в это лезть не хотят, боятся. Опять же — вопрос подопечным: «Почему вы не говорите об этом?». Они говорят, что, мол, боятся, что от них много хлопот и, значит, мы их выгоним. Им объясняют координаторы, что никто их не выгонит», — отметила Анастасия Макеева.

По ее мнению, полицейские, прибывшие на вызов волонтеров, повели себя не лучшим образом, из-за чего между ними и добровольцами возникла словесная перепалка, которую прекратили со стороны сотрудников МВД.

«Я просто не понимаю, как может инвалида с половиной тела ударить здоровый мужик. Возрастная категория этих ушлепков — 35-38 лет, 1982 и 1985 год рождения. Они бы еще зашли, бабушку бы избили, 73 года — чего мелочиться?», — возмутилась основатель БФ «Сердце Севастополя».

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