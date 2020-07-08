В России предлагают сажать в тюрьму за призывы вернуть Крым Украине

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В России появился законопроект, который приравнивает к экстремизму действия, направленные на нарушение территориальной целостности страны, в том числе отчуждение части ее территории.

Автор документа - председатель Комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В частности, в случае принятия законопроекта любые призывы вернуть Крым Украине, Курилы Японии, а Калининград Германии будут признаваться экстремизмом и наказываться соответственно.

По словам парламентария, принятие законопроекта позволит привести терминологию закона «О противодействии экстремистской деятельности» в соответствие с Конституцией и «избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности Российской Федерации».

Крашенинников также сообщил, что им подготовлены поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Они направлены в Правительство и Верховный суд для получения отзывов. Помимо этого, подготовлены поправки в КоАП.

Законопроектами предлагается изменить условия привлечения к уголовной ответственности по данной статье. В частности, предполагается, что уголовная ответственность за публичные призывы будет наступать только в случае повторного правонарушения, если лицо уже было привлечено к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

Санкции за данное правонарушение – штраф от 200 до 400 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Если же публичные призывы совершены впервые, то лицу будет грозить административная ответственность в виде штрафов: для граждан – от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц – от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц – от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

При этом повышенные размеры штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, Интернета или других информационно-телекоммуникационных или электронных сетей. Дела об указанных административных правонарушениях будут возбуждать прокуроры, с дальнейшим рассмотрением дел в районных судах.

Кроме того, поскольку в Конституции закреплен прямой запрет на отчуждение части территории Российской Федерации либо на осуществление иных действий, направленных на нарушение территориальной целостности, предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В качестве наказания предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от шести до 10 лет.

«После получения отзывов проекты смогут быть внесены в Государственную Думу», — сообщил Крашенинников.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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