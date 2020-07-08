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В Крыму заработал креветочный инкубатор
В Крыму на базе сельхозкооператива «Рыболовецкий колхоз имени крымских партизан» заработал первый и единственный в Европе инкубатор по производству малька креветки Vannamei.
Об этом написал на своей странице в Facebook вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.
«На предприятии удалось вывести первые четыре миллиона мальков креветок. Предприятие планирует в этом году запустить 20 миллионов мальков в собственные пруды. В планах предприятия — инкубировать не менее 400 млн мальков в год. В 2019 году на базе сельхозкооператива было произведено порядка 100 тонн продукции. В 2020 году республика получит порядка 200 тонн готовой продукции», — пишет Рюмшин.
По словам вице-премьера, уникальность крымского климата в сочетании с профессионализмом и настойчивостью руководящего состава и сотрудников предприятия дают отличные шансы для динамичного развития отрасли аквакультуры не только в республике, но и во всей России. Благодаря инкубатору, успешно реализуются программы импортозамещения и продуктовой безопасности.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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