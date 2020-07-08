В Крыму велосипедист опплевал водителя и травмировал гаишника

фото © Новости Крыма

За нападение на сотрудника полиции жителю Евпатории грозит уголовная ответственность, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В дежурную часть полиции Евпатории по телефону «102» обратился местный житель с заявлением о том, что якобы его сбил автомобиль, когда он двигался на велосипеде по одной из центральных улиц города.

Прибывший на место происшествия наряд дорожно-постовой службы выяснил, что велосипедист двигался в районе перекрестка, где у него чуть не произошло столкновение с автомобилем Форд. Водитель автомобиля посигналил велосипедисту, который мешал проезду и в момент, когда они находились рядом друг с другом, хозяин двухколесного транспортного средства плюнул в водителя через открытое окно автомобиля. Между ними произошел словесный конфликт, после которого водитель автомобиля уехал.

Находясь на месте происшествия, куда прибыл наряд полиции, велосипедист стал всячески провоцировать конфликт с инспектором дорожно-постовой службы, вел себя неадекватно, рвал составленные документы, на замечания не реагировал. Кроме того, она схватил инспектора за руку, тянул ее, в результате чего сотрудник полиции получил травму в области запястья левой руки.

Сотрудниками полиции в отношении велосипедиста были применены меры физического воздействия, нарушитель был задержан и доставлен для проведения медицинского освидетельствования, в ходе которого был установлен факт нахождения в состоянии алкогольного опьянения. В отношении гражданина за появление в общественном месте в состоянии опьянения был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ.

В связи с причинением сотруднику полиции телесных повреждений материалы на 44-летнего гражданина переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Рядом с Крымом смерч вышел на сушу и разрушил пляж. В Краснодарском крае прошел мощный ливень, некоторые улицы Краснодара, Геленджика и населенных пунктов Темрюкского района оказались затопленными.

На предприятиях Крыма погибли 14 человек, еще более 100 получили травмы. По данным за 2019 год в Крыму на предприятиях было зафиксировано 134 случая травматизма.

Три человека утонули за сутки в Крыму. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 4 происшествия, погибли 3 человека, спасено 2 человека.

В Севастополе ехавшая на вызов «скорая» попала в ДТП. Накануне в Севастополе произошло ДТП, участниками которого стали карета «скорой помощи» и легковой автомобиль.