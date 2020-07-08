В Крыму турист сорвался со скал на Караби-яйле

Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали помощь туристу, упавшему со скалы в районе южных обрывов Караби-яйлы.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.

Вчера в 13:27 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе южных обрывов Караби-яйлы, перевал Нефань-Богаз, по неосторожности со скалы упал турист, самостоятельно передвигаться не может. Требуется помощь спасателей.

В МЧС рассказали, что в предполагаемый район поисков оперативно выехали специалисты Симферопольского АСО «КРЫМ-СПАС» в составе 5 спасателей и 1ед. техники повышенной проходимости.

Спасатели, используя данные геолокации, полученные от пострадавшего, в короткий промежуток времени прибыли к месту происшествия, оказали туристу первую помощь и на специальных носилках транспортировали к служебному автомобилю. Высота падения составила порядка 8 метров, пострадавший, с многочисленными травмами был эвакуирован из горно-лесной зоны и доставлен в ГБУЗ РК Симферопольскую клиническую больницу СМП № 6.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Туристам в Крыму напомнили о регистрации в МЧС при выходе на маршрут. Регистрация туристической группы сокращает время поиска пострадавших и заблудившихся в труднодоступной местности.

Женщина упала в овраг Большого Каньона в Крыму. В Бахчисарайском районе на туристической тропе Большого Каньона Крыма женщина упала в овраг и получила травмы.

Спасатели дважды за сутки искали туристов на Ай-Петри. Специалисты «КРЫМ-СПАС» провели две поисково-спасательные операции на горе Ай-Петри, сообщает пресс-служба МЧС РК.

В Крыму туристка пошла гулять на Демерджи и заблудилась. В службу спасения поступило сообщение, что в районе горы Демерджи заблудилась девушка, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.