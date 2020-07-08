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Происшествия

В Крыму турист сорвался со скал на Караби-яйле

17:55 среда, 8 июля 2020

Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали помощь туристу, упавшему со скалы в районе южных обрывов Караби-яйлы.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.

Вчера в 13:27 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе южных обрывов Караби-яйлы, перевал Нефань-Богаз, по неосторожности со скалы упал турист, самостоятельно передвигаться не может. Требуется помощь спасателей.

В МЧС рассказали, что в предполагаемый район поисков оперативно выехали специалисты Симферопольского АСО «КРЫМ-СПАС» в составе 5 спасателей и 1ед. техники повышенной проходимости.

Спасатели, используя данные геолокации, полученные от пострадавшего, в короткий промежуток времени прибыли к месту происшествия, оказали туристу первую помощь и на специальных носилках транспортировали к служебному автомобилю. Высота падения составила порядка 8 метров, пострадавший, с многочисленными травмами был эвакуирован из горно-лесной зоны и доставлен в ГБУЗ РК Симферопольскую клиническую больницу СМП № 6.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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